Ташкент, 24 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Два года назад власти Узбекистана сделали искоренение бедности одной из основных целей государственной политики. Об этом 24 марта заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

По его словам, в этом направлении была принята отдельная стратегия и создано министерство по борьбе с бедностью.

«В результате за короткий срок нам удалось вывести из категории малообеспеченных более полумиллиона семей», — сказал президент.