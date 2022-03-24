Москва, 24 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время по программе реновации возводится 161 жилой дом площадью 2,7 млн кв. метров. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Наибольшее число новостроек возводится в Восточном административном округе — 31 дом площадью более 500 тыс. кв. метров и в Северном АО — 25 домов, В Юго-Восточном и Северо-Восточном АО — по 22 новостройки.

Всего за время реализации программы реновации в Москве введено в эксплуатацию 185 домов площадью 2,4 млн кв. метров. Под заселение переданы 158 домов. Обладателями новых квартир стали 48 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы завершён снос 15 старых пятиэтажных жилых домов.

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