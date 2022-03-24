Лондон, 24 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Ряд крупнейших технологических компаний мира, включая Microsoft, Nvidia, Ubisoft, Samsung и Okta, были взломаны группой, известной как Lapsus$. Об этом 24 марта пишет Kotaku.

David Whelan Хакер

По данным издания, взломы не были незначительным нарушением — в результате них Nvidia потеряла важные данные графических процессоров и гигабайты исходного кода Microsoft. «Вдохновителем» Lapsus$ стал 16-летний подросток из Англии, «живущий в доме своей матери».

Добавим, что, по мнению специалистов, в группе Lapsus$ состоит не менее семи человек. Хотя изначально они думали, что «деятельность (хакеров — ИА REGNUM) была автоматизирована».