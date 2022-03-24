Москва, 24 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Котировки биткоина слабо изменятся из-за того, что в Таиланде с 1 апреля запретят платежи в криптовалюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Криптовалюта

«С учетом того, что доля тайских инвесторов на крипторынке небольшая, решение о запрете свободного хождения биткоина на территории страны слабо отразится на его котировках. К тому же, Таиланд не входит в число лидеров по майнингу криптовалюты. Главной причиной запрета биткоина является желание легализовать крипторынок посредством ввода своей официальной цифровой валюты и ухода от «серых» схем. Таким образом, власти Таиланда стараются повысить инвестиционную привлекательность региона для зарубежных инвесторов», — сказал Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что усиление роли криптовалют может привести к дисбалансу мирового рынка.