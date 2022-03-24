Москва, 24 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Правило «нулевого дохода» не будет действовать при назначении мер поддержки для граждан РФ, которые потеряли работу с 1 марта. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Мы чётко понимаем, что с учётом <…> макроэкономической ситуации материальное положение конкретной семьи может измениться достаточно быстро, и для того, чтобы мы оперативно реагировали на это изменение, мы предусмотрели, что в случае если гражданин потерял работу после 1 марта и встал на учёт в центры занятости, то его предыдущие доходы за 12 месяцев в расчёт не берём», — сказал Котяков.

Он напомнил о существовании такого принципа в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплаты семьям с детьми.