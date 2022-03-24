Оренбург, 24 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбурге на скамье подсудимых окажется местный житель, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

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Мужчину обвиняют в совершении развратных действий, насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также в половом сношении с ребенком, не достигшим 16-летнего возраста. По данным следствия, горожанин при помощи страницы в соцсети вымышленного наименования с июля 2019 года по февраль 2021 года систематически совершал преступления против половой неприкосновенности детей, чей возраст 10 и 15 лет.

С следственном управлении отметили, что расследование уголовного дела завершено. Родителей призывают контролировать активность детей в социальных сетях во избежание возможных преступных посягательств.