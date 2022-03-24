Рига, 24 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Власти Латвии запретили въезд в страну 25 российским деятелям культуры из России. Об этом 24 марта сообщили в МИД республики.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

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В список российских деятелей культуры, которым латвийские власти запретили въезд в страну, попали Владимир Машков, Никита Михалков, Дмитрий Певцов, Тина Канделаки и Николай Расторгуев.

Как сообщало ИА REGNUM, представители внепарламентской «Русской партии Латвии» ликвидировали следы вандализма над памятниками советским солдатам и жителям Видрижи (северо-западная Латвия), погибшим во время Второй мировой войны.