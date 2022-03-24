* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 24 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Афганистане 23 марта силы, направленные против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковали штаб полиции группировки в уезде Варсадж провинции Тахар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт нападения и опубликовали видео.

Местные источники сообщили телеканалу, что в результате атаки двое членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё пятеро получили ранения.

Фронт освобождения заявил, что нападение является акцией его бойцов.

Ранее поступали сообщения об атаках Фронта освобождения на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Парван.