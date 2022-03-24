Москва, 24 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Российский опыт строительства метро и железных дорог интересен для Перу, в этой области у двух стран есть большой потенциал сотрудничества. Об этом заявил перуанский посол в Москве Хуан дель Кампо.

(сс) My Favorite Pet Sitter Дороги Перу

Он отметил, что в настоящее время в Перу завершается строительство второй линии метро, в планах властей — ещё шесть линий. Россия может продемонстрировать свой интерес и свои возможности в этой сфере.

«Большое будущее может иметь тема строительства железных дорог, тема метро, тех областей, где Россия является экспертом», — сказал дель Кампо в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, перуанский посол также заявил, что его страна могла бы поставлять России больше фруктов, шоколада и кофе.

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