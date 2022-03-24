Москва, 24 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Продажа газа за рубли — это переломная точка в мировой торговле энергоресурсами, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В каком-то смысле ультиматум, в каком-то нивелирование санкций США и ЕС. Особенно для Брюсселя — неприятная история. Финансовые санкции и рестрикции для банков из России теряют свою эффективность.

Попытка удушить Россию ограничением притока валюты, чтобы понизить уровень жизни обычного российского гражданина, проваливается. Да, страны ЕС могут не согласиться и отказаться от покупки за рубли.

Но, дальше — только коллапс промышленности, бунты населения и погружение в экономический хаос. Газа, добываемого в Европе и СПГ привезенного из США, Катара и т. д. — не хватит для покрытия внутреннего потребления.

Что означает продажа газа за рубли?

Покупатели из Европы, например, должны будут прийти на Мосбиржу с валютой и продать её, чтобы получить рубли.

По какому курсу — отдельный вопрос, но в любом случае близким к рыночному. И тогда, как ни крути, в Россию будут приходить доллары и евро.

Будет вопрос относительно долгосрочных контрактов, они подписаны в валюте, о чем уже сказали итальянские власти, но и тут есть юридическая лазейка.

Указ президента России Владимира Путина или постановление правительства для Газпрома является доминирующим правовым актом, и он может поставить партнеров перед фактом.

Конечно, сейчас США и ЕС приступят к шантажу, придумают еще какие-нибудь санкции, даже в случае полного отказа от газа из России европейские потребители почувствуют негативные критические эффекты только через полгода.

Но, тут важно вот что понимать: полгода будут сжиматься кризисные пружины в сотнях мест по Европе, а потом они одномоментно разожмутся и ударят и по военным, и по продовольственным, и по энергетическим, и по коммунальным, и по промышленным, и по транспортным объектам. Одномоментно.

И сбежать с корабля под названием «ЕС» никому, из живущих в нем, не удастся. Ну, разве, что тем странам, которые добывают собственный газ.

Они начнут придерживать его для себя, как сегодня многие страны в мире придерживают продовольствие в ожидании кризиса с питанием и водой. А это реальный шаг к развалу Евросоюза», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта на совещании с правительством.

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