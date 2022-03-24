Ульяновск, 24 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году планируется приватизировать 29 объектов газового хозяйства и более 100 земельных участков под ними. Соответствующее решение поддержали депутаты Законодательного собрания региона, сообщается на сайте парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Изменения вносятся в областной закон о прогнозном плане приватизации государственного имущества. По словам министра экономики Николая Зонтова, предлагается включить в перечень обособленные объекты газового хозяйства, которые не входят в состав имущества унитарных предприятий.

Речь идёт о 29-ти объектах газового хозяйства и 101-м земельном участке под газораспределительными сетями, которые предлагается передать из муниципальной собственности в государственную. Власти поясняют, что большинство объектов были построены колхозами и совхозами, которых в настоящее время уже не существует, поэтому они находились «в ненадлежащем состоянии». Данные объекты предложили включить в перечень имущества Ульяновской области, планируемого к приватизации в 2022 году.

«Согласно оценке, рыночная стоимость объектов по состоянию на 1 сентября 2021 года составляла более 1,1 млрд рублей с учётом НДС», — приводятся расчёты министра экономики Николая Зонтова.

По его словам, в случае приватизации средства направят на погашение долгов теплоснабжающих предприятий за газ. Долги оцениваются в 1,4 млрд рублей.