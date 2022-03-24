Джакарта, 24 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Произошло 24 извержения вулкана Семеру за последние 12 часов, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

Вулкан Семеру испытал два глубоких землетрясения и одно тектоническое землетрясение.

За последние 12 часов наблюдений было зафиксировано восемь извержений вулкана Семеру амплитудой 10−22 мм.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км от вершины вулкана Семеру.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался и выбросил в небо столб дыма на высоту 1000 метров.