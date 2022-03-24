Донецк, 24 марта 2022, 11:00 — REGNUM Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в столкновениях с силами Донецкой Народной Республики 76 военных, 23 огневые точки и технику, сообщили 24 марта в Народная милиция ДНР.
Также сообщается, что 12 украинских военных из 54-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад перешли на сторону сил ДНР.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.