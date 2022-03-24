Кострома, 24 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Костроме разбили стёкла и порезали шины трёх автомобилей с буквой Z. Об этом со ссылкой на данные, представленные Управлением МВД по региону и Свердловским районным судом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромич срывает букву Z с автомобиля

Два инцидента произошло на проспекте Мира и улице Нижняя Дебря в областном центре. Мужчин, совершивших проступок, доставили в Свердловский районный суд и осудили по статье «Мелкое хулиганство», назначив им трое суток ареста.

Третий случай произошёл 22 марта 2022 года. Костромич 1990 года рождения подошёл к машине, стоявшей у продовольственного магазина. Он сорвал с заднего стекла автомобиля букву Z, порезал её левое переднее колесо ножом и брызнул в лицо водителю из перцового баллончика.

На мужчину был составлен административный протокол. Полиция не увидела в его действиях состава преступления, прописанного в новой статье о дискредитации вооруженных сил России. В итоге Свердловский районный суд осудил костромича за мелкое хулиганство, назначив ему административный арест.

Напомним, ранее по новой статье о дискредитации Вооруженных сил оштрафовали костромскую студентку Ирину Шумилову и священника Иоанна Бурдина. Девушка вышла на Октябрьскую площадь Костромы с плакатом, а священник выступил против спецоперации во время проповеди в храме.