Ялта, Крым, 24 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Количество пляжей на территории Большой Ялты может быть увеличено в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе крымского минкурортов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляжах Ялты

Как уточняется, в Ялте в 2021 году работало 86 пляжей, столько же планируется к работе в 2022 году. Однако после проведения ремонта и берегоукрепления в Ялте может заработать ещё 62 пляжа, общее количество пляжей увеличится в полтора раза.

Накануне, 23 марта, в ходе совещания по проблемным вопросам Ялты, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о передаче Массандровского пляжа в муниципальное управление. Он заверил, что пляж в 2022 году будет работать.