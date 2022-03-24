Москва, , 10:58 — REGNUM В современной ситуации на кону стоит само существование России. Об этом 24 марта заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Владимир Мединский Histrf.ru

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«На кону сегодня само существование России», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Красный Партизан Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики.