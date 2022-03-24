Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Арбитражный суд Новосибирской области в банкротном деле ООО «Аквапарк «Аквамир» перешёл к последнему этапу — конкурсному производству. Компания, которую связывают с одноимённым крупнейшим в регионе аквапарком, была объявлена банкротом. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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24 марта 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Винниковой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт пока для ознакомления не доступен.

За время наблюдения, которое было введено в сентябре 2021 года, список кредиторов общества вырос. В частности, в марте 2022 года его пополнило ООО «ВДТ Строй», заявившее долг в размере 9,9 млн рублей. Гораздо крупнее оказались претензии «Межтопэнергобанка» — 2 184 833 921 рубль 44 копейки.

Напомним, компания «Аквамир» в августе 2021 года обратилась с заявлением о собственном банкротстве в связи с не подъёмным долгом в размере 2 184 952 657 рублей.