Сент-Пол, США, , 10:55 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» подписал контракт с российским нападающим Владиславом Фирстовым. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба клуба.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

Отмечается, что Фирстов подписал контракт новичка, который рассчитан на три года. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

При этом до конца сезона 2021/22 Фирстов будет играть за «Айову Уайлд», который является фарм-клубом «Миннесоты» и выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

20-летний Фирстов является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2019 году он был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ во втором раунде под общим 42-м номером.