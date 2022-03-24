Калуга, 24 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Калуге организация, занимающаяся производством пластиковых окон, с января по июнь 2021 года не платила заработную плату своей сотруднице. В связи с этим следственными органами на основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следователи предлагают другим работникам данной компании обратиться в правоохранительные органы в случае нарушения их права на выплату заработной платы. В соответствии с законодательством уголовная ответственность руководителя организации наступает в случае невыплаты зарплаты свыше двух месяцев при наличии возможности такой выплаты. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 предостережений объявлено прокурорами по итогам 2021 года руководителям калужских предприятий о недопустимости невыплаты заработной платы. По актам прокурорского реагирования погашена задолженность перед работниками в общей сумме свыше 347 млн рублей.