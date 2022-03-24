Кемерово, 24 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 24 марта, был выписан пострадавший во время аварии на шахте «Листвяжная» горняк. Об этом сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф.

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Напомним, что 22 марта из шахты «Листвяжная» в Белово после сигнала о превышении концентрации газа были выведены горняки. При этом 12 горняков были госпитализированы. 23 марта 11 шахтёров были выписаны, один оставался в больнице.

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»Сегодня, 24 марта, сотрудник шахты «Листвяжная», пострадавший при аварийной ситуации, произошедшей 22 марта, и находившийся под наблюдением врачей в «Центре охраны здоровья шахтеров», был выписан из медучреждения», — уточнили в учреждении.

Отметим, что сегодня, 24 марта, на кузбасской шахте «Осинниковская» произошло обрушение. В настоящее время ведутся поиски одного горняка.