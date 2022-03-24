Донецк, , 10:54 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Красный Партизан Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В штабе рассказали, что в результате обстрела Красного Партизана в Ясиноватском районе по улице Сельскохозяйственной повреждения получили домостроения и гражданский автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска утром 24 марта несколько раз совершили обстрел Донецка.