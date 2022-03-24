Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбурге полиция задержала студентку колледжа по подозрению в вымогательстве денег у преподавателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным ведомства, девушка требовала деньги у педагога за нераспространение интимных фотографий. Установлено, что мужчина с начала 2021 года в соцсети общался со студенткой. В ходе переписки неоднократно обсуждались темы интимного характера. Преподаватель отправлял фотографии, на которых был запечатлен обнаженным.

Именно этими снимками девушка и шантажировала педагога. Долгое время мужчина шел на поводу у вымогательницы и переводил деньги. После очередного вымогательства мужчина обратился в полицию. Общий ущерб составил 60 тыс. рублей.

В отношении студентки по факту вымогательства возбуждено уголовное дело. У фигурантки пока статус подозреваемой. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении