Москва, 11 января, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В России принята новая Стратегия национальной безопасности. В последний день 2015 года, 31 декабря, Президент Путин подписал Указ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Постоянный автор ИА REGNUMИгорь Бекшаев проанализировал новую Стратегию и обратил внимание на некоторые, до сих пор явно не артикулируемые властью угрозы суверенитету страны — в первую очередь, в сфере духовности.

Василий Сурьянинов. Будь достойным сыном Родины. 1950

В новой Стратегии в качестве требующих охраны и защиты провозглашены:

приоритет духовного над материальным,

защита человеческой жизни, прав и свобод человека,

семья,

созидательный труд,

служение Отечеству,

нормы морали и нравственности,

гуманизм,

милосердие,

справедливость,

взаимопомощь,

коллективизм,

историческое единство народов России,

преемственность истории нашей Родины.

При этом, согласно Стратегии, главные угрозы всем этим ценностям исходят извне России — они-де размываются «путем внешней культурной и информационной экспансии».

Спору нет — экспансия имеет место. Но почему в Стратегии ничего не говорится о внутренних угрозах? Почему не уделено внимание деятельности российских министерств, ведомств, общественных организаций, ведущих СМИ и Совета по правам человека при Президенте, деятельность которых направлена в сторону, диаметрально противоположную тому, что провозглашено в Стратегии?

Например, в Стратегии заявляется о повышении качества образования, а на практике продолжается его разрушение.

В Стратегии адресуются к морали, милосердию, справедливости, взаимопомощи, коллективизму. А передача-сериал «Дом-2» — это про мораль? Оптимизация здравоохранения — это про милосердие? А перманентная пенсионная реформа — это про справедливость?

Хочется верить, что если пишутся подобные документы, то некая часть правящего класса действительно осознает стоящие перед страной вызовы. Дело за малым — нужно снять противоречие между правильно написанными текстами и их реализацией.

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