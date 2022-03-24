«Дом-2» как угроза национальной безопасности Российской Федерации
Москва, 11 января, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В России принята новая Стратегия национальной безопасности. В последний день 2015 года, 31 декабря, Президент Путин подписал Указ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Постоянный автор ИА REGNUMИгорь Бекшаев проанализировал новую Стратегию и обратил внимание на некоторые, до сих пор явно не артикулируемые властью угрозы суверенитету страны — в первую очередь, в сфере духовности.
В новой Стратегии в качестве требующих охраны и защиты провозглашены:
- приоритет духовного над материальным,
- защита человеческой жизни, прав и свобод человека,
- семья,
- созидательный труд,
- служение Отечеству,
- нормы морали и нравственности,
- гуманизм,
- милосердие,
- справедливость,
- взаимопомощь,
- коллективизм,
- историческое единство народов России,
- преемственность истории нашей Родины.
При этом, согласно Стратегии, главные угрозы всем этим ценностям исходят извне России — они-де размываются «путем внешней культурной и информационной экспансии».
Спору нет — экспансия имеет место. Но почему в Стратегии ничего не говорится о внутренних угрозах? Почему не уделено внимание деятельности российских министерств, ведомств, общественных организаций, ведущих СМИ и Совета по правам человека при Президенте, деятельность которых направлена в сторону, диаметрально противоположную тому, что провозглашено в Стратегии?
Например, в Стратегии заявляется о повышении качества образования, а на практике продолжается его разрушение.
В Стратегии адресуются к морали, милосердию, справедливости, взаимопомощи, коллективизму. А передача-сериал «Дом-2» — это про мораль? Оптимизация здравоохранения — это про милосердие? А перманентная пенсионная реформа — это про справедливость?
Хочется верить, что если пишутся подобные документы, то некая часть правящего класса действительно осознает стоящие перед страной вызовы. Дело за малым — нужно снять противоречие между правильно написанными текстами и их реализацией.
Подробности читайте здесь: Почему качество преподавания религий впрямую увязано с нацбезопасностью?
Все статьи автора: Игорь Бекшаев