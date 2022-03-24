Пенза, , 10:56 — REGNUM В Пензе с 24 марта по 2 апреля пройдет праздник чтения — неделя детской и юношеской книги. В рамках мероприятия запланированы встречи с мастерами промыслов и ремесел Пензенского края, сообщает региональное министерство культуры и туризма.

Библиотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для любителей чтения подготовлены квесты и литературные путешествия, книжные выставки, викторины, игра-бродилка, праздник стихотворчества, экскурсионно-игровая программа.

Большинство событий приурочено к юбилеям известных детских писателей, а также посвящено Году культурного наследия народов России. Всю неделю в новой городской библиотеке будет работать выставка-просмотр «Книжные новинки Лермонтовки — детям».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в рамках мероприятий, приуроченных к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, пройдет Всероссийская неделя детской книги.

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