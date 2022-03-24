Ташкент, 24 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Общее число преступлений в Узбекистане, совершённых в 2021 году, составило 84 100, в среднем — 321,4 на 100 тысяч населения. Данную информацию представил Сенату Узбекистана министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.

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«Из общего числа лишь 9053 преступления (10,7%) совершили 9759 женщин», — отметил министр.

По его словам, было раскрыто 89% преступлений, задержаны 4615 разыскиваемых лиц, обнаружены 507 лиц, пропавших без вести.