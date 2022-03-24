Якутск, 24 марта 2022, 10:57 — REGNUM В Якутии в санкциях видят огромные возможности для развития внутреннего туризма. В республике много мест для отдыха, куда могут отправиться как якутяне, так и жители других регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.
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В Якутии работают 23 туроператора. Директор одной из таких компаний — ООО «Уйгу Быйан» — Раиса Контоева готовит к запуску новый туристический проект.
Она уверена, что в условиях санкций внутренний туризм будет развиваться достаточно перспективно. Кроме того, государство не оставит туристические компании без поддержки, считает директор фирмы.
Как сообщало ИА REGNUM, Приморье будет участвовать в грантах Ростуризма на поддержку проектов по развитию туристской инфраструктуры. На федеральные субсидии вместе с предпринимателями можно открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, экскурсии, создавать визит-центры, системы маркировки и навигации и многое другое.