Якутск, , 10:57 — REGNUM В Якутии в санкциях видят огромные возможности для развития внутреннего туризма. В республике много мест для отдыха, куда могут отправиться как якутяне, так и жители других регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.

Тур «Затерянный мир», Якутия Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников

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В Якутии работают 23 туроператора. Директор одной из таких компаний — ООО «Уйгу Быйан» — Раиса Контоева готовит к запуску новый туристический проект.

«Считаю, что сложные времена заставляют думать, рисковать и делать шаг, как и открывать новые возможности с чистого листа. Планируем и мечтаем конечно о многом, всегда стараемся подстраиваться под ситуацию и смотреть на это с позитивной точки зрения. Сейчас готовим к запуску туристический проект «Аар Айа», а также рассматриваем более масштабные проекты. Мы сейчас в процессе принятия решения, анализируем какие инструменты могли бы для нас быть существенно полезными», — сказала Раиса Контоева.

Она уверена, что в условиях санкций внутренний туризм будет развиваться достаточно перспективно. Кроме того, государство не оставит туристические компании без поддержки, считает директор фирмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье будет участвовать в грантах Ростуризма на поддержку проектов по развитию туристской инфраструктуры. На федеральные субсидии вместе с предпринимателями можно открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, экскурсии, создавать визит-центры, системы маркировки и навигации и многое другое.