Минеральные Воды, Ставропольский край, , 10:50 — REGNUM Северный Кавказ связали новыми авиарейсами с Архангельской областью и Красноярским краем. В крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе аэропорт Минеральные Воды полетят самолеты из Архангельска и Красноярска. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания «Азимут», сообщили в компании.

Самолёт авиакомпании «Азимут» Anna Zvereva

Так, с 30 марта откроется рейс по маршруту Минеральные Воды — Астрахань, с 3 апреля — из Минвод в Красноярск с пересадкой в Уфе. Оба рейса будут выполняться дважды в неделю.

Ранее сообщалось о расширении географии полетов из аэропорта Минеральные Воды в 2022 году. В расписании авиагавани появятся рейсы в Курск, Магнитогорск, Саратов, Анапу, Салехард, Иркутск, в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургарду и турецкий Бодрум.

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