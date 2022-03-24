Самара, , 10:53 — REGNUM Подростка 2005 года рождения разыскивают в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Подросток 40.мвд.рф

23 марта полицейские получили информацию о том, что из квартиры дома по ул. Мичурина днем ушел подросток 2005 года рождения, его местонахождение до настоящего времени неизвестно.

Подростку на вид 17 лет, рост 190 см, среднего телосложения. Был одет в куртку дутая черного цвета, трико темного цвета, кроссовки темного цвета.

Сейчас полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних обходят дворы, улицы, заброшенные дома и места концентрации несовершеннолетних. Им предстоит установить круг общения подростка.

Сотрудники просят всех, что видел пропавшего школьника или располагает сведениями о его местонахождении, сообщить в ближайший отдел полиции.