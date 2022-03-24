Сеул, 24 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Пак Ки Ён встретился 24 марта с послом Австралии в Сеуле Кэтрин Рэйпер. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, представители двух стран обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, включая совместный исследовательский проект в области технологий улавливания и захоронения углерода (CCS) стоимостью 5,8 млрд вон (~$4,76 млн).

Представитель Южной Кореи выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на энергоносители и возможными перебоями поставок, а также выразил надежду на укрепление сотрудничества с Австралией.