Чебоксары, , 10:49 — REGNUM Депутаты Госсовета Чувашии приняли совместное заявление в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Оно принято 24 марта на очередной сессии парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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В совместном регионального депутатского корпуса подчёркивается значимость сохранения и приумножения вековых традиций патриотизма и гордость «славным прошлым нашего Отчества». Напоминается, что в испытаниях всегда помогали выстоять «сплочённость народа», единство и взаимовыручка.

«Честное служение идеалам справедливости, добра и мира сплачивают нас и в эти дни. Сегодня мы особенно остро чувствуем себя частью единого целого — большой, сильной страны и её многонационального народа. В основе успехов России в построении мощной и независимой державы — уникальные личностные и деловые качества, политическая воля и авторитет нашего президента», — говорится в заявлении.

Депутаты подчёркивают, что решаемые главой государства Владимиром Путиным задачи «дают нам право гордиться Отчизной», а также «вдохновляют на новые победы».

Отмечается также, что в условиях нынешней геополитической ситуации «как никогда важна сплочённость и консолидация всех сил». В том числе «нужна всесторонняя поддержка солдатам и офицерам» Вооружённых сил России и Донбасса, которые принимают участие в военной спецоперации.

«Мы, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, представляющие разные политические партии и сферы деятельности, заявляем о своей полной поддержке решений нашего Верховного Главнокомандующего по демилитаризации Украины и искоренению режима радикальных националистов в этой стране. Мы твёрдо уверены в том, что президент России сделал решительный, единственно верный шаг на пути освобождения миллионов людей от антинародного режима», — говорится в заявлении.

Парламентарии также поддержали призыв главы Чувашии Олега Николаева об оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса:

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«Будущее Родины, её могущество и благополучие — в наших руках. Современные реалии требуют от каждого из нас осознания важности патриотизма и значимости решительных действий руководства страны. Мы должны быть едины ради мира на земле!»

Напомним, что 24 марта очередная сессия Госсовета Чувашии началась с минуты молчания в память о земляках-военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Чувашии отправила две партии гуманитарной помощи жителям Донбасса. 1 марта из республики ушло 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости, 18 марта — почти 100 тонн: из Чебоксар ушли пять фур с мукой, крупами, макаронными изделиями, мёдом и другими продуктами, которые произведены местными аграриями

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