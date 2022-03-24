Госсовет Чувашии о спецоперации: Путин сделал «единственно верный шаг»
Чебоксары, 24 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Чувашии приняли совместное заявление в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Украине. Оно принято 24 марта на очередной сессии парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В совместном регионального депутатского корпуса подчёркивается значимость сохранения и приумножения вековых традиций патриотизма и гордость «славным прошлым нашего Отчества». Напоминается, что в испытаниях всегда помогали выстоять «сплочённость народа», единство и взаимовыручка.
Депутаты подчёркивают, что решаемые главой государства Владимиром Путиным задачи «дают нам право гордиться Отчизной», а также «вдохновляют на новые победы».
Отмечается также, что в условиях нынешней геополитической ситуации «как никогда важна сплочённость и консолидация всех сил». В том числе «нужна всесторонняя поддержка солдатам и офицерам» Вооружённых сил России и Донбасса, которые принимают участие в военной спецоперации.
Парламентарии также поддержали призыв главы Чувашии Олега Николаева об оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса:
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Напомним, что 24 марта очередная сессия Госсовета Чувашии началась с минуты молчания в память о земляках-военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте Чувашии отправила две партии гуманитарной помощи жителям Донбасса. 1 марта из республики ушло 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости, 18 марта — почти 100 тонн: из Чебоксар ушли пять фур с мукой, крупами, макаронными изделиями, мёдом и другими продуктами, которые произведены местными аграриями