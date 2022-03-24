Курск, 24 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорт Курск продлён до 03:45 1 апреля. Такое решение приняла Росавиация.

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Ограничения также касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

В Курской области продолжает работать круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы о возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках.