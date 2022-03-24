Москва, 24 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила от противника 102 населённых пункта страны. Об этом 24 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В числе освобождённых от украинских вооружённых формирований населённых пунктов в штабе отметили Сладкое, Урожайное и Золотую Ниву.

«Идут бои за Мариуполь, Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку. Продолжается зачистка Верхнеторецкого», — говорится в распространённой штабом информации.