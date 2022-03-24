Москва, , 10:47 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о массовом закрытии торгово-развлекательных центров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал мнение о том, что российским торговым центрам следует предоставить отсрочки по налогам и кредитам, так как сейчас ТЦ оказались в сложной ситуации.

Торговый центр

«Наши предприниматели, как правило, занимали места по остаточному принципу после того, как павильоны заполнялись зарубежными компаниями. Сейчас времена меняются. Однако говорить о массовом закрытии торгово-развлекательных центров я бы не стал, — сказал Чеглов. — Во-первых, можно пустить своих предпринимателей, но за меньшие деньги. Во-вторых, это модульные конструкции. Они могут сдаваться как под магазин, так и под офис или склад. Пустые крупные центры (на треть и более) — это ближайшее будущее. А дальше многое будет зависеть от ситуации и умений менеджмента. Значительных доходов ТРЦ, конечно, лишатся».

Как подчеркнул экономист, ситуация кардинально изменилась.

«И лучший вариант — затягивать пояса, идти на снижение арендных ставок и пересмотр договоров с лояльными арендаторами. Здесь уже не до жиру. Ну, а ряд ТРЦ могут дойти до банкротства. Они, вероятно, будут выкуплены государством за долги. В будущем эти здания нам пригодятся», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Ануреев заявил, что в настоящее время государство должно помогать нуждающимся семьям с детьми, а не избыточным торговым центрам.

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