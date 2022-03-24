Новосибирск, 24 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 25 марта, ожидается мокрый снег, метели, на дорогах гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

ИА REGNUM Метель

«Температура ночью −4… −9 °C местами до — 14 °C, днём — −3… +2 °C. Ветер юго-западный ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с», — уточняется в прогнозе.

В субботу, 26 марта, ночью прогнозируется небольшой снег, днём — мокрый снег, в отдельных районах метели; ветер северо-западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с; температура ночью −3… −8 °C, местами до — 13 °C, днём — 0… — 5 °C.