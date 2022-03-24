Москва, , 10:53 — REGNUM Пентагон намеревался протестировать незарегистрированные медицинские препараты на украинских военных. На это указывают полученные российской стороной документы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 24 марта на брифинге.

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Он рассказал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине завладели документами о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Документы передали сотрудники украинских биолабораторий, в них говорится не только о разработке опасных инфекций, но и о других исследованиях.

«Так, например, законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма, согласно полученным документам, прорабатывала с минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в ближайшее время подробнее об этом будет рассказано на специальном брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерству обороны России стало известно о биологическом проекте Пентагона «Ю-Пи-2», который предусматривал получение на Украине новых штаммов сибирской язвы.

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