Москва, 24 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Западном административном округе Москвы по программе реновации началось переселение в новые дома жителей более 70 старых пятиэтажек, сообщили в Стройкомплексе.

AKuptsova Новостройка

Ключи от новых квартир получили уже более 3 тысячи человек в семи районах ЗАО — Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево, Солнцево, Филёвский Парк, Очаково-Матвеевское.

Всего в ЗАО проектируется и строится 38 новостроек. Уже сданы в эксплуатацию 25 новых жилых домов. Новые квартиры площадью почти 1,7 млн кв. метров получат жители 559 пятиэтажек в ЗАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации расселили 176 старых пятиэтажек.

Читайте также: По реновации в Москве расселено 176 старых пятиэтажек