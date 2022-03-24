Пермь, , 10:45 — REGNUM В Перми по факту получения ребенком травмы в школе проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, информация о несчастном случае появилась в региональном сетевом издании. В образовательном учреждении на территории Кировского района города ребенок получил травму и был доставлен в детскую краевую больницу.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее СМИ сообщали о том, в школе, расположенной на улице Закамской, девятилетнего ученика ударили в живот. Инцидент произошел во время перемены.