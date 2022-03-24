Санкт-Петербург, 24 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. С 31 марта 2022 года за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге автомобилистам придётся платить по новым тарифам. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе оператора, ООО «Магистраль Северной столицы».

ООО «МСС» Таблица тарифов на проезд по ЗСД

Под изменение попадают тарифы для пользователей транспондеров, которые применяются на основе системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер») и тарифные опции.

При этом ранее действовавшая скидка на такой тип проезда в 57% сокращается до 48% в сравнении с базовым тарифом. А тарифы, которые водители будут оплачивать наличными или с помощью банковской карты, остаются неизменными.

С примерами стоимости проезда по ЗСД с 31 марта 2022 года можно ознакомиться в таблице ООО «Магистраль Северной столицы». Полная информация доступна на сайте компании в разделе «Официальное опубликование».

Отметим, что, несмотря на изменение, Flow+ до сих пор остаётся более привлекательной для для пользователей транспондеров. Постоянные клиенты смогут выбрать одну из тарифных опций, что снизит стоимость поездок.

Напомним, в январе 2022 года стоимость транспондера (устройства для автоматизированной оплаты проезда) на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Санкт-Петербурга увеличилась в полтора раза.