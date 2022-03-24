Магадан, , 10:49 — REGNUM Член Общественной палаты РФ от Магаданской области Сергей Юпатин поддержал решение Генеральной прокуратуры запретить работу признанных в России экстремистскими соцсетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Соцсеть Martinsson Serg

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«Запредельное количество грязи, откровенной вражеской пропаганды и клеветы, которое с момента начала специальной военной операции на Украине вылилось через эти электронные ресурсы, вызвало волну справедливого гнева и возмущения среди нас, неравнодушных к судьбе нашей Родины, россиян. Поддерживаю решение Генпрокуратуры о запрете этих площадок», — сказал Сергей Юпатин.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал решение о признании незаконными на территории России Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Инстаграм (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(*организация, деятельность которой запрещена в РФ).