Джакарта, , 10:43 — REGNUM Вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался и выбросил в небо столб дыма на высоту 1000 метров, сообщает CNN Indonesia.

Анак Кракатау Lord Mountbatten

Первое извержение произошло в 09:12 по западно-индонезийскому времени. Второе извержение произошло в 11:10.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 2 километров от вершины горы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин ставит целью побороть коронавирус в сентябре 2022 года при условии отсутствия новых мутаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия намерена побороть коронавирус к сентябрю 2022 года