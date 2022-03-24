Канберра, 24 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Новый посол КНР в Австралии Сяо Цянь заявил журналистам, что Пекин не заинтересован в том, чтобы вмешиваться во внутренний электоральный процесс в Австралии, и готов работать с любой из двух главных партий. По его словам, на предстоящих парламентских выборах Китай не намерен поддерживать ни лейбористов, ни либералов. Об этом 24 марта сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«У нас есть политика, это политика принципиальна — мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела какой-либо страны, и выборы в этой стране являются внутренним делом Австралии», — заявил посол в эфире Sky News.

Сяо Цянь также отметил, что его страна готова вернуть наладить отношения с Австралией при любом исходе выборов.

«Какая бы партия не пришла к власти после выборов, мы надеемся на более позитивные отношения», — сказал дипломат.