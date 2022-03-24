Москва, 24 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Усиление роли криптовалют может привести к дисбалансу мирового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры экономики и права МФЮА Светлана Собянина. Так она прокомментировала решение властей Таиланда запретить платежи в криптовалюте с 1 апреля 2022 года.

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«Полагаю, что решение одной страны не окажет существенного влияния на котировки криптовалют. Однако и другим государствам придётся определить свою позицию по отношению к криптовалютам: запретить или признать и разрешить использование. Если большинство стран пойдёт по пути запрета, как Таиланд, то курс криптовалют резко снизится, — сказала Собянина. — Тенденция запрета криптовалют вполне возможна, так как эти валюты усиливаются и могут привести к дисбалансу мирового рынка. Но необходима координация политики стран, чего сейчас не наблюдается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению вице-премьера РФ Александра Новака, экономика России выиграет от легализации майнинга криптовалют.