Москва, , 10:39 — REGNUM В Минтруде РФ знают о предложениях по использованию остатков материнского капитала. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Материнский капитал Credits-helps.ru

«По результатам проверки Счётной палаты мы видели предложения по использованию остатков материнского капитала», — сказал Котяков.

По его словам, нередко на счету маткапитала у женщин остаётся от 1000 до 24 тысяч рублей, тогда как минимальная сумма для его использования — 25 тысяч: «Мы согласны с этим и прорабатываем такую возможность. Будем искать выход из сложившейся ситуации».