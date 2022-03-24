Москва, , 10:45 — REGNUM Министерство обороны США причастно к разработке компонентов биологического оружия на Украине. На это указывают новые документы, попавшие в распоряжение российских военных, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 24 марта на брифинге.

Скотомогильник Nature_Blossom

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Он отметил, что военное ведомство продолжает изучать документы о секретной военно-биологической деятельности США на Украине. Их передали сотрудники украинских биолабораторий.

Документы подтверждают, что именно в Пентагоне был разработан и утверждён биологический проект «Ю-Пи-2». Он нацелен на проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины.

«Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — сказал Конашенков.

Эти факты будут в ближайшее время освещены на специальном брифинге, добавил он.

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