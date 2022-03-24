Чита, , 10:38 — REGNUM В по данным на утро 23 марта уже отловлено около 800 бездомных собак. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Собака Ольга Кардашова © ИА REGNUM

По словам председателя комитета городского хозяйства Марины Поповой, эти цифры для города Читы можно назвать рекордными. Раньше такое количество собак отлавливались за целый год, а не за один квартал, как сейчас. Все собаки отлавливаются, стерилизуются, вакцинируются и биркуются.

На данный момент они в естественную среду обитания не выпускаются. Этот вопрос в рамках действующего законодательства решается совместно с Государственной ветеринарной службой Забайкальского края. Ориентировочно, в мае должно начаться строительство приюта на 1000 собак. Оно будет осуществляться за счет средств подрядной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. С 5 февраля в регионе действует режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей в населённых пунктах.

На днях правительство Забайкалья выделило дополнительное финансирование на отлов и содержание бездомных собак. Средства направят муниципалитетам для бесперебойной работы по обращению с животными без владельцев.

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