Чита, 24 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. По данным на утро 23 марта, в столице Забайкалья уже отловлено около 800 бездомных собак. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

По словам председателя комитета городского хозяйства Марины Поповой, эти цифры для города Читы можно назвать рекордными. Раньше такое количество собак отлавливались за целый год, а не за один квартал, как сейчас. Все собаки отлавливаются, стерилизуются, вакцинируются и биркуются.

На данный момент они в естественную среду обитания не выпускаются. Этот вопрос в рамках действующего законодательства решается совместно с Государственной ветеринарной службой Забайкальского края. Ориентировочно, в мае должно начаться строительство приюта на 1000 собак. Оно будет осуществляться за счет средств подрядной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. С 5 февраля в регионе действует режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей в населённых пунктах.

На днях правительство Забайкалья выделило дополнительное финансирование на отлов и содержание бездомных собак. Средства направят муниципалитетам для бесперебойной работы по обращению с животными без владельцев.

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