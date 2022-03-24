Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Строительство Витебской транспортной развязки в Петербурге будет идти согласно планам, приостанавливать проект не будут. Об этом 24 марта сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», реагируя на первую годовщину с начала реализации этого проекта.

Строительство Витебской развязки Цитата публикации вице-губернатора Максима Соколова в «ВКонтакте»

«Идем в строгом соответствии графику — стройка не останавливается», — подчеркнул вице-губернатор.

Также Максим Соколов поделился деталями строительства. Он сообщил, что в районе пересечения Благодатной и Кубинской улиц возвели 14 опор, при этом ещё 22 находятся на разных стадиях возведения. Они устанавливаются в скважинах глубиной до 40 метров. За год работники установили 96 буронабивных свай — более 80% от того количества, которое нужно возвести.

Вице-губернатор подчеркнул, что всего установят 114 опор и уложат 218 тыс. кв. м асфальта. Для того, чтобы развязка не мешала жителям района, установят четыре километра шумозащитных экранов.

При этом сама развязка будет шестиполосной. Она позволит распределить поток автомобилей сразу в нескольких районах Петербурга. Пропускная способность участка составит до 70 тыс. авто в сутки.

Витебская развязка должна стать первым этапом реализации проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая свяжет несколько районов города и выведет транспорт на восток, в сторону Ленобласти и федеральной трассы «Кола».

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