Москва, , 10:37 — REGNUM На Украине вскрылись новые факты причастности Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия. Об этом 24 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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«Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», — заявил Конашенков журналистам в ходе брифинга.

Он рассказал, что министерство в ближайшее время предоставит оригиналы документов, демонстрирующих, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался в Пентагоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны заявили о взятии под контроль города Изюма.