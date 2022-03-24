Осинники, Кемеровская область, 24 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области после аварии на шахте «Осинниковская» организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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«Сегодня, 24 марта, на шахте «Осинниковская» в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки, один горнорабочий возможно находится под завалом, — уточнили в ведомстве. — Горные работы приостановлены, ведётся разбор завала и поиск пострадавшего».

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры.

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